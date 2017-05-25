中國財經

評級機構穆迪昨日將中國評級由Aa3下調至A1，為1989年以來首次，展望則由「負面」轉為「穩定」。《人民日報》海外版刊登商務部研究院研究員梅新育署名文章指出，穆迪下調中國信用評級存在「三個誤區」，且這一舉動對中國的實際衝擊，也不會像其他一些高度依賴外債融資的新興市場那麼大。

文章認為，穆迪高估中國經濟企穩回升對於刺激政策的依賴程度，而低估中國結構調整的力度與決心；並同時對中國和所謂「高評級國家」，即美歐等西方國家實施不符合實際的雙重標準。

此外，該機構高估中國政府負債水平，並據此對中國政府債務穩定性作出不合實際的錯誤判斷。穆迪將地方政府融資平台公司、其他國企等機構的未償還債務全部計入政府的間接債務和或有負債，並據此對中國政府負債規模及其走勢作出悲觀評估。但上述分析邏輯與中國法規相左。文章強調，無論是中央國有企業，還是包括融資平台公司在內的地方國有企業，其舉借的債務均不屬於政府債務，政府對其承擔的義務以出資額為限。

文章指出，由於過度依賴歷史數據而相對缺乏前瞻性，以及過度倚重主觀的「體制因素」，穆迪等知名國際信用評級機構評級失誤已經不止一次，市場參與者這次對穆迪評級大可不必反應過度。文章又強調，中國債務95%是內債，仍然保持在30%左右的居民儲蓄率、3萬多億美元外滙儲備和政府持有的其他巨額高流動性資產，也能保證中國債務不至於演變成系統性債務危機。