中國財經

評級機構穆迪表示，維持3家中資商業銀行和2家租賃公司的評級；下調1家商業銀行、3家政策性銀行和1家租賃公司的評級，並將1家銀行和2家租賃公司的評級列入下調的複評名單。

穆迪維持中國銀行(03988)、建設銀行(00939)及工商銀行(01398)「A1」的長期存款評級；將農業銀行(01288)長期存款評級從「A1」下調至「A2」；將交通銀行(03328)「A2」的長期存款評級和「P-1」的短期存款評級列入下調的複評名單。

同時，穆迪維持中行、建行和工行「baa2」的基礎信用評估(BCA)和調整後BCA，以及農行「baa3」的BCA和調整後BCA，並將交行「baa3」的BCA和調整後BCA列入下調的複評名單。

穆迪還將農業發展銀行、國家開發銀行和進出口銀行的長期發行人評級，和高級無抵押債務評級從「Aa3」下調至「A1」。

此外，穆迪還維持建信金融租賃和工銀金融租賃「A1」的長期發行人評級；將交銀金融租賃「A2」的長期發行人評級，和交銀租賃發展香港「A3」的長期發行人評級，列入下調的複評名單，並將國銀金融租賃的長期發行人評級從「Aa3」下調至「A1」。

交行、交銀租賃和交銀租賃發展香港的評級列入下調的複評名單，其他所有實體的評級展望已從「負面」調整為「穩定」。