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今日 13:14 中國財經

財政部反駁穆迪 政府債務將保持合理增長

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評級機構穆迪下調中國評級至A1，展望由「負面」轉為「穩定」。中國財政部表示，穆迪下調評級是基於「順周期」評級的不恰當方法，其關於中國實體經濟債務規模將快速增長等觀點，在一定程度上高估了中國經濟面臨的困難，並低估中國政府深化供給側結構性改革，和適度擴大總需求的能力。

財政部強調，今年以來，中國經濟仍然延續了去年下半年以來，穩中向好的發展態勢，首季GDP增長6.9%，按年加快0.2個百分點，主要經濟指標增長好於預期，經濟結構持續優化。

對於穆迪預期，2018年和2020年，中國政府的直接債務將逐漸升至GDP的40%和接近45%。財政部指出，按規定，發行地方政府債券是地方政府舉借債務的唯一合法形式，除此以外，地方政府及其所屬部門，不得以任何方式舉借債務。

因此，目前中國政府債務範圍依法是指中央國債、地方政府債券，以及清理甄別認定截至2014年末的非政府債券形式存量政府債務，除此以外，並不存在其他任何政府直接債務。

同時，中國去年政府債務的負債佔GDP的36.7%，低於歐盟60%的警戒線，也低於主要市場經濟國家和新興市場國家水平，風險總體可控。財政部又強調，2016年政府債務的負債率與上年相比變化不大，2018至2020年政府債務風險指標與2016年相比不會發生大的變化。

 

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