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今日 12:03 中國財經

麥格理:標普或跟隨穆迪降中國評級

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評級機構穆迪下調中國評級，展望由「負面」轉為「穩定」，並為1989年債務危機以來，首次調降中國評級。市場分析認為，下調中國評級的舉動罕見，接下來的問題是另一評級機構標準普爾會否跟隨調降中國評級。

麥格理指出，針對中國信用評級採取行動是很少見的情況，三大評級機構近數年均無調整過中國評級，而今次降級對中國帶來明顯的負面影響。

該行認為，接下來看標準普爾是否跟隨穆迪，將中國評級下調。標普自2016年以來，將中國評級展望下調至「負面」，表明有潛在的降級可能。不過，標普對中國的評級較穆迪及惠譽高一檔，因此即使降級也不會是新低。

瑞穗銀行表示，穆迪調降中國信用評級的舉動及時機都讓人意外。不過，由於評級展望從「負面」調整為「穩定」，所以若人民幣穩定且股市無大幅下滑，市場也可能忽略這個消息。

該行預期，亞洲新興市場貨幣的初步反應都是避險為主，市場將密切關注人民幣中間價和滬市走勢，以判斷避險情緒是否會持續、資金外流是否會加速。

招商銀行認為，穆迪降中國主權債務評級，對中國離岸公司債券的影響可能很小，因其持有者大多是中國投資者，他們對中國企業的信用情況有比較好的了解。

穆迪宣布，下調中國長期本幣和外幣發行人評級，從「Aa3」下調至「A1」，並將評級展望從「負面」調整為「穩定」。評級下調反映了穆迪預計未來幾年中國的財政實力，會受到一定程度的損害，經濟體系整體債務將隨着潛在增長的放緩而繼續上升。

穆迪預計，中國未來5年經濟的潛在增速將降至接近5%，預計到2018年和2020年，政府的直接債務將逐漸升至GDP的40%和接近45%。

穆迪發言人稱，穆迪最後一次削減中國的主權評級是在1989年，當時它將評級降至「Baa2」。

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