中國財經

內地股市開市下滑，上證指數低開14點。

上證指數開市報3047點，跌14點或0.47%；現報3048點，跌13點或0.45%。

深成指開市報9722點，跌41點或0.43%；現報9717點，跌46點或0.47%。

滬深300指數開市報3409點，跌14點或0.42%；創業板指數開市報1749點，跌9點或0.52%。

各板塊幾乎全線下跌，石油股跌逾2%；房地產、有色金屬、鋼鐵、化工、煤炭、水泥股跌1%；電力、金融股偏軟；僅得次新股靠穩。