中國財經 國際財經

中國海關總署公布，4月俄羅斯對中國原油出口按年減少1.9%，至約為每日115萬桶。俄羅斯仍是中國最大的原油供應國。

數據顯示，4月沙地阿拉伯對中國原油出口按年下滑3.9%，至每日96.3萬桶。