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今日 16:52 中國財經

台4月工業生產按年跌0.59% 止八連升

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台灣經濟部公布，4月工業生產指數按年減少0.59%，中止連續8個月正增長；上月修正後則為增長3.68%。此前出現衰退是去年7月的減少0.17%。

展望未來，經濟部認為，第二季為電子產品生產淡季，但下半年在半導體高階製程訂單增長，及物聯網、雲端服務、車用電子、智慧晶片等之應用擴展下，有助帶動電子零組件業生產動能，加上輕裂廠歲修結束，鋼鐵市況持穩，石化、鋼鐵之需求可望維繫，機械業亦因需求續增而穩定增長。

不過，仍需關注油價及鋼價波動、滙率走勢及地緣政治風險等因素對生產面影響。

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