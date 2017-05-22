中國財經

騰訊財經引述消息指，最近中國證監會出了最新的窗口指導，對待內地IPO財務數據的審核要求更加細緻，且更加重視現場檢查，也更加嚴格。

報道稱，多位業內人士證實，此次現場檢查將嚴於以往。具體而言，第一是各地證監局帶隊，抽調屬地的會計事務所和律師事務所參與，並對交叉檢查。海外收入的真實性也在這次窗口指導中被重點關注。

報道又指，資金流水是最容易造假，也是最容易出問題的部分，故今次窗口指導中，將對發行人的全部賬戶流水，包括董監高和其他核心人員的賬戶流水進行監測。