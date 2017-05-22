港股直擊 中國財經

內地股市下滑，上證指數3100點得而復失，收報3075點，跌14點或0.48%，成交1703.41億元(人民幣‧下同)。

北上投資A股的「滬股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘129.15億元，約用8530萬元或0.7%。

蘭石重裝(603169.SH)、雲南城投(600239.SH)、石化油服(600871.SH)漲停，為表現最好「滬股通」股份。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於15:53PM，額度剩餘81.53億元，用23.47億元或22.4%。