中國財經

阿里巴巴董事局主席馬雲表示，中國一天10億包裹的時代將要到來，物流企業如果不在組織、人才和技術上作出變革就要被淘汰。

馬雲在全球智慧物流峰會上表示，過去10年，中國物流發展創造世界奇跡，用10年趕超了世界100年的成就，世界很多地方都羡慕中國。

阿里旗下的菜鳥於4年前成立，馬雲當時說一天1億包裹時代要到來，並提出目標:未來10年將達到一天10億個包裹。不過，馬雲認為，面對這個挑戰，物流公司還沒做好準備，而菜鳥的定位就是要做應該做但還沒做的事。他說，一天10億包裹將對現在的物流行業造成巨大的挑戰，包括組織、人才、技術、眼光格局都沒有準備好，淘汰的一定是還沒有準備好的公司和高管。

在組織方面，物流公司需要引進現代的管理、引進人才。馬雲強調，雖然有些物流企業已經上市，但沒看到變化，為未來的人才儲備不夠。現在物流行業包裹多了，利潤卻少了，人員的前景不好，要把錢用到行業聯合和人才上，而不是低價競爭。但他指出，未來10年，由於機械人、無人機等新技術應用，很多快遞人員會失業。

此外，馬雲表示，物流企業也要跟隨「一帶一路」進行全球化，用全球化的格局去思考物流行業的發展。二十世紀是國際化時代，而二十一世紀是全球化時代。中國每年要進口8萬億美元的商品，已經從最大的出口國變成最大的進口國。他認為，物流企業只在中國已經不足夠，要去東南亞、南美等地發展。

展望未來，馬雲稱，看好物流行業前景，但也為物流企業的現狀和未來感到擔憂。今天的成功可能是明天失敗的開始，需要為未來改變，希望看到物流企業懂得持久發展、聯合作戰。