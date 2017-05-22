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今日 10:18 中國財經

交通部:鼓勵共享單車提供免押金服務

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內地交通部發布規管共享單車的指導意見，鼓勵互聯網租賃單車營運企業採用免押金方式提供租賃服務，企業對用戶收取押金、預付資金的，應實施專款專用，接受監管。建立完善用戶押金退還制度，積極推行「即租即押、即還即退」等模式。

指導意見明確，城市人民政府是互聯網租賃單車管理的責任主體，應堅持「服務為本、改革創新、規範有序、屬地管理、多方共治」的基本原則鼓勵和規範發展。各地要堅持優先發展公共交通，結合城市特點做好慢行交通規劃，統籌發展互聯網租賃單車，但不鼓勵發展互聯網租賃電動單車。

指導意見要求各城市要合理布局單車交通網絡和停車設施，推進單車道建設，規範停車位設置，對不適宜停放的區域和路段可制定負面清單實行禁停管理，對城市重點場所應當施劃配套的單車停車位。

又要求營運企業加強線上線下服務能力建設，合理配備線下服務團隊，加強車輛調度、停放和維護管理。要求實行用戶實名制註冊、使用，禁止向未滿12歲的兒童提供服務，為用戶購買人身意外傷害險和第三者責任險等，並要求推廣運用電子圍欄等技術。

指導意見提出，加強信用管理，建立企業和用戶信用基礎數據庫，對企業和用戶不文明行為和違法違規行為記入信用記錄，對建立守信激勵和失信懲戒機制。

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