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中國人民銀行近日與香港金管局發布聯合公告，同意開展「債券通」，通過內地和香港的基礎設施機構之間的合作，讓境外投資者更便捷地投資內地銀行間債券市場(CIBM)。

中銀香港首席經濟學家鄂志寰表示，債券市場開放是中國加快發展資本市場的重要突破口，內地債券市場通過加快對外開放，可以在產品多樣化和債券一級市場的發展等方面有所突破，提升監管制度環境、稅收、法律構架的適應性。

他表示，「債券通」的通車，將進一步疏通境外資金投資內地債市的管道，有助中國債券市場納入全球主要債券指數。一旦主要國際債券指數編制機構將人民幣債券納入相關指數，未來5年境外投資者在境內債券市場的持有量將達到5%至10%。按此測算，資金流入規模或高達3萬至5萬億元人民幣。

鄂志寰稱，加快債券市場開放是釋放人民幣加入SDR制度紅利的重要基礎。「債券通」將為境外資金在境外購買內地的債券提供平台，同時也為香港債券市場引入增量資金，更好地發揮香港國際金融中心的平台優勢，資金自由港優勢是「債券通」成功推進的重要基礎。

他指出，實現兩地債券的互聯互通，意味着香港金融業可以借鑑「滬港通」、「深港通」和基金互認等兩地互通項目的經驗，獲得源源不斷的業務機會。