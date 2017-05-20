中國財經

據無錫市人民政府新聞辦公室官方微博消息指出，無錫市政府辦公室今日下發《關於進一步加強市區房地產市場調控工作的通知》，主要涉及4個部分。

其中，首兩個部分均為房屋售賣的新規定，包括暫停對已擁有一套及以上住房的非該市戶籍居民家庭出售二手住房，購買住房在取得不動產權證兩年內不可轉讓。

此外，進一步規範房地產經紀行為，加強二手房網簽管理，全面開展存量房交易資金監管工作。

各房地產開發企業及房地產經紀機構如有違反調控政策的行為，一經查實可暫停網簽資格，並責令限期整改。