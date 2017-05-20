中國財經

國資委官方微信號「國資小新」消息指出，部分中央企業人事進行調整，共涉及中石油、中海油、中石化、一汽、東風等11家央企。

其中，經研究，免去沈殿成、趙政璋中石油黨組成員職務，同意侯啟軍、段良偉、覃偉中為中石油副總經理人選，試用期一年；沈殿成不再擔任中石油副總經理職務；趙政璋因退休，不再擔任中石油總經理職務。

另外，同意徐可強為中海洋總公司副總經理人選，試用期一年；此外，凌逸群、劉中云、李勇為中石化副總經理人選，試用期一年，均自今年3月至2018年2月)。