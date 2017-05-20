國資委官方微信號「國資小新」消息指出，部分中央企業人事進行調整，共涉及中石油、中海油、中石化、一汽、東風等11家央企。
其中，經研究，免去沈殿成、趙政璋中石油黨組成員職務，同意侯啟軍、段良偉、覃偉中為中石油副總經理人選，試用期一年；沈殿成不再擔任中石油副總經理職務；趙政璋因退休，不再擔任中石油總經理職務。
另外，同意徐可強為中海洋總公司副總經理人選，試用期一年；此外，凌逸群、劉中云、李勇為中石化副總經理人選，試用期一年，均自今年3月至2018年2月)。
今日 16:24 中國財經
國資委官方微信號「國資小新」消息指出，部分中央企業人事進行調整，共涉及中石油、中海油、中石化、一汽、東風等11家央企。
其中，經研究，免去沈殿成、趙政璋中石油黨組成員職務，同意侯啟軍、段良偉、覃偉中為中石油副總經理人選，試用期一年；沈殿成不再擔任中石油副總經理職務；趙政璋因退休，不再擔任中石油總經理職務。
另外，同意徐可強為中海洋總公司副總經理人選，試用期一年；此外，凌逸群、劉中云、李勇為中石化副總經理人選，試用期一年，均自今年3月至2018年2月)。
|下一篇：
|粵港警方偵破電騙集團 拘11人
|上一篇：
|梁振英:將推更多青年宿舍項目 涉2800個單位