中國財經

央視網報道，國務院及中國證監會已批准上交所、深交所和中金所，入股巴基斯坦證券交易所的交易。中金所表示，下一步計劃是將巴基斯坦交易所上市，但就未有提及上市地點。

中金所國際發展部總監張鵬表示，下一步作為巴交所戰略規劃的一部分，馬上就要進行IPO，相信巴交所上市後會在治理結構和業務發展方面，展現出一個嶄新的面貌。

上交所、深交所及中金所已與巴基斯坦交易所方面，共同制定2017至2019年的3年發展規劃及方案。

上交所在去年底宣布，由3間交易所等合組的財團，投得巴交所四成股權。