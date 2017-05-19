中國財經

上證指數午後窄幅上落，現升1點，深成指升4點。

上證指數現報3091點，升1點或0.05%，最高見3095點，升5點或0.17%，成交1191.38億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9978點，升4點或0.04%，高見10005點，升31點或0.31%，成交1632.01億元。

滬深300指數報3402點，升4點或0.14%；創業板指數報1805點，跌8點或0.47%。

各板塊個別發展，石油股升逾3%；電力、次新股升逾1%；房地產、鋼鐵、金融股靠穩；水泥、有色金屬、化工、煤炭股則偏軟。