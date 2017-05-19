中國財經

上證指數低開3點後靠穩。

上證指數開市報3086點，跌3點或0.11%；現報3093點，升3點或0.11%。

深成指開市報9978點，升4點或0.04%；現報9984點，升8點或0.09%。

滬深300指數開市報3395點，跌2點或0.08%；現報3401點，升2點或0.09%。

創業板指數開市報1812點，跌不足1點或0.04%；現報1815點，升1點或0.09%。

各板塊個別發展，石油股升逾3%；次新股升逾2%；化工、鋼鐵、金融、有色金屬、水泥股靠穩；房地產、電力、煤炭股則偏軟。