上證指數低開3點後靠穩。
上證指數開市報3086點，跌3點或0.11%；現報3093點，升3點或0.11%。
深成指開市報9978點，升4點或0.04%；現報9984點，升8點或0.09%。
滬深300指數開市報3395點，跌2點或0.08%；現報3401點，升2點或0.09%。
創業板指數開市報1812點，跌不足1點或0.04%；現報1815點，升1點或0.09%。
各板塊個別發展，石油股升逾3%；次新股升逾2%；化工、鋼鐵、金融、有色金屬、水泥股靠穩；房地產、電力、煤炭股則偏軟。
今日 09:42 中國財經
上證指數低開3點後靠穩。
上證指數開市報3086點，跌3點或0.11%；現報3093點，升3點或0.11%。
深成指開市報9978點，升4點或0.04%；現報9984點，升8點或0.09%。
滬深300指數開市報3395點，跌2點或0.08%；現報3401點，升2點或0.09%。
創業板指數開市報1812點，跌不足1點或0.04%；現報1815點，升1點或0.09%。
各板塊個別發展，石油股升逾3%；次新股升逾2%；化工、鋼鐵、金融、有色金屬、水泥股靠穩；房地產、電力、煤炭股則偏軟。
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