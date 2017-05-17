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今日 15:51 中國財經

中國4月FDI按年降4.3%

商務部公布，今年4月，中國4月實際使用外資金額(FDI)599.1億元(人民幣‧下同)，按年下降4.3%。首4月累計，實際使用外資金額2864.1億元，微降0.1%。

數據顯示，4月當月，全國新設立外商投資企業3343家，增長42.7%。累計首4月，全國新設立外商投資企業9726家，上升17.2%。

商務部外資司負責人指出，首4月，行業吸收外資總體保持穩定，高技術服務業吸收外資增長較快，在主要投資來源地中，香港、台灣及歐盟投資保持較高增速。

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