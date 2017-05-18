中國財經

內地樓價持續上漲，70大中城市新建住宅價格按年比連升19個月，但漲幅連續第5個月收窄；按月比則連升兩年，漲幅較3月略有擴大。

路透根據國家統計局公布數據測算，今年4月70大中城市新建住宅價格按年升10.7%，但漲幅連續第5個月收窄，低於上月的11.3%。

按月比，4月新建住宅銷售價格較上月上漲0.7%，連漲兩年，漲幅較前月的0.6%有所擴大。

國統局數據顯示，重點城市中，北京與上海4月新建住宅銷售價格指數按年分別上漲16%和13.2%，深圳則按年上漲6.6%。京滬深新建住宅價格指數按月分別增0.2%、跌0.1%及持平。

國家統計局城市司高級統計師劉建偉表示，按年看，4月70個城市中，有30個城市新建商品住宅價格漲幅比上月回落，較3月份增加6個，回落城市中23個為一、二線城市。

初步測算，一線城市新建商品住宅價格按年漲幅連續7個月回落，4月份比3月份回落2.8個百分點；二線城市新建商品住宅價格按年漲幅連續5個月回落，4月份比3月份回落1.0個百分點；三線城市新建商品住宅價格按年漲幅則略有擴大，4月份比3月份擴大0.4個百分點。

按月看，4月70個城市中，有23個城市新建商品住宅價格漲幅比上月回落，比3月份增加13個；7個城市由上月上漲轉為持平或下降；3個城市降幅擴大。