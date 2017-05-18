中國財經

美股大跌，內地股市開市亦走低，上證指數低開22點，失守3100點關口。

上證指數開市報3082點，跌22點或0.71%；現報3087點，跌16點或0.53%。

深成指開市報9955點，跌74點或0.74%；現報9979點，跌50點或0.51%。

滬深300指數開市報3387點，跌22點或0.65%；創業板指數開市報1807點，跌15點或0.85%。

各板塊全線下滑，鋼鐵、煤炭、石油、化工、水泥股跌逾1%；有色金屬、房地產、金融、電力股亦偏軟。