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今日 18:53 中國財經

前海人壽:目前公司經營正常 現金流穩定

近日飽受爭議的前海人壽在官網回應稱，目前公司經營正常，現金流穩定，與客戶和合作夥伴保持良好穩定的業務往來。

該公司指出，今年一季度其核心償付能力充足率及綜合償付能力充足率分別為60.52%及121.04%，均高於監管要求。未來一年內公司的流動性指標保持在合理安全的範圍。另外，去年全年實現淨利潤40.45億元(人民幣‧下同)，今年一季度實現淨利潤13.78億元。

內媒報道，昨日網上流出數份載有前海人壽請求恢復公司萬能險新業務的銷售，將全面配合萬科企業(02202)董事會換屆的文件。

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