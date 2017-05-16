中國財經

上證指數午後止跌回升，現升11點，重上3100點。

上證指數現報3101點，升11點或0.37%，成交1493.26億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9998點，升153點或1.56%，成交2080.34億元。

滬深300指數報3418點，升18點或0.55%；創業板指數報1807點，升28點或1.6%。

各板塊幾乎全線上揚，環保股、次新股升逾3%；鋼鐵股升近2%；有色金屬、化工、電力股升逾1%；房地產、石油、煤炭、水泥股亦靠穩；僅得金融股偏軟。