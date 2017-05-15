訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:20 中國財經

中國檢察機關釋放涉龐氏騙局英國主管

路透報道，中國檢察機關已放棄對涉嫌數百萬美元「龐氏騙局」的英國主管David Byrne的調查，允許他離開中國。他去年被取保候審，不得離開中國。

一份官方文件顯示，鞍山市人民檢察院決定對涉嫌集資詐騙的David Byrne不予起訴，因為證據不足。David Byrne上周已返回英國。

檢察機關對此不予置評。

另外，英國警方並未調查這宗案件，他們指因大多數受害者在中國。

外滙交易平台項目EuroFX，導致中國和其他國家數千名投資者受騙。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。