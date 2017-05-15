中國財經

路透報道，中國檢察機關已放棄對涉嫌數百萬美元「龐氏騙局」的英國主管David Byrne的調查，允許他離開中國。他去年被取保候審，不得離開中國。

一份官方文件顯示，鞍山市人民檢察院決定對涉嫌集資詐騙的David Byrne不予起訴，因為證據不足。David Byrne上周已返回英國。

檢察機關對此不予置評。

另外，英國警方並未調查這宗案件，他們指因大多數受害者在中國。

外滙交易平台項目EuroFX，導致中國和其他國家數千名投資者受騙。