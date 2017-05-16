中國財經

中國銀行業理財登記托管中心刊登《關於進一步規範銀行理財產品穿透登記工作的通知》，明確要求銀行理財產品必須逐層穿透，登記至最底層基礎資產和負債訊息。

該《通知》指出，對於銀行理財資金購買各類資產管理計劃，和通過與其他金融機構簽訂委託投資協議的方式進行投資的情況，必須通過理財登記系統，對底層基礎資產或負債進行登記。

同時，銀行要遵循分層登記原則，先登記理財產品首次投資的各類資產管理計劃和協議委外訊息，再登記其持有的所有底層基礎資產和負債訊息，不得省略資產管理計劃和協議委外而直接登記底層訊息。