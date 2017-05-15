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今日 09:12 中國財經

MSCI中國A股指數大調整 39入22出

MSCI明晟公布，中國A股指數成分股作出大調整，將納入39隻股份，剔出22隻股份。

被納入的股份當中，最大三隻為廣汽集團(601238.SH)、海天味業(603288.SH)及大唐發電(601991.SH)。此外，還有中原証券(601375.SH)、新華網(603888.SH)、海信科龍(000921.SZ)、西部黃金(601069.SH)及中鋼國際(000928.SZ)等。

剔出股份包括東方通信(600776.SH)、信雅達(600571.SH)、二六三(002467.SZ)、海航投資(000616.SZ)、海航創新(600555.SH)及江蘇陽光(600220.SH)等。

另外，MSCI中國小型股指數成分股將納入115隻股份，剔出11隻股。

MSCI中國A股國際指數加入27隻成分股，包括安徽古井貢酒(000596.SZ)、安徽口子酒業(603589.SH)、中原証券、大唐發電、海天味業及廣汽集團等；剔出眾信旅遊(002707.SZ)及成都三泰(002312.SZ)等14隻股份。

此外，MSCI中國A股國際小型股指數加入150隻成分股，剔出19隻股份。

有關指數成分股的變動將於本月31日收市後起生效。

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