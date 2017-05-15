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福布斯:馬雲超越王健林成內地首富

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美國《福布斯》數據顯示，阿里巴巴董事長馬雲，超越萬達集團董事長王健林，成為內地首富。截至上周五，馬雲約有309億元(美元‧下同)的資產，王健林約有307億元，主要是馬雲身家受惠於阿里巴巴股價上升。阿里去年股價曾低於70元，最新報120.65元，升0.26%。

《福布斯》指出，過去數年內地首富是馬雲和王健林之爭，但相信不久將來會被打破，因為騰訊(00700)股價急漲，上周主席馬化騰的資產便升至297億元。

目前亞洲首富仍是長和主席李嘉誠，財富約為329億元。

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