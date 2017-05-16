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2017年5月16日 即巿股評 港股直擊 中國財經

【EJFQ信析】人行自揭假縮表 國指何時真突破

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為期兩天的「一帶一路」國際合作高峰論壇於周日召開，中國宣布加大對「一帶一路」沿線國家及地區的建設資金支持，開出合共7800億元人民幣的大支票，包括向絲路基金增資1000億元人民幣。受消息刺激，「一帶一路」概念股炒上，國企指數昨天急彈1.63%，跑贏恒指的0.86%升幅。

不過，若以較長時間看，國指年初至今表現明顯不及恒指，兩者期間升幅分別為11.23%及15.32%。尤其4月19日起兩項指數齊見反彈，恒指由23825點升至5月2日才出現調整，國指卻率先於4月26日掉頭向下，5月5日更收於9926點，低於反彈開始前水平(即4月19日的收市價9983點)，呈一底低於一底形態，與恒指走勢大相逕庭。

那麼，國指表現相對落後，與人行收水是否有關係？人民銀行最新發布2017年首季度貨幣政策執行報告指出，計及多項因素，即使人行資產負債表規模有所縮減，也不一定代表收緊銀根。

今年2、3月人行資產負債表規模較1月分別下降了3000億和1.1萬億元人民幣，主要是與農曆新年前現金投放的季節性變動及財政開支變化有關。

今年1月底農曆新年前，現金發行增加導致人行「擴表」。節後現金回籠，人行相應減少流動性投放，故2月出現所謂「縮表」效應。另外，3月因政府財政開支增加，導致人行資產負債表上的政府存款減少8000億元人民幣，亦變相令資產負債表規模縮減。

換言之，以為人行身先士卒帶領全球「縮表」並收緊貨幣政策，只不過是一場誤會。若人行並無閂水喉之意，中港兩地金融市場現階段表現是否滯後於真實形勢？人民銀行4月重新由「縮表」轉為「擴表」，國指和A股又有否機會從後趕上？

首先，市場傳出「一帶一路」論壇期間，滬深交易所要求券商好好管理客戶交易行為，結果A股連續3個交易日錄得升幅，這是巧合還是官方在背後維穩？那麼論壇過後將如何重返現實？

從內地銀根鬆緊的角度分析，參考中國境內銀行間債價指數走勢，相關國債價格由2016年10月下旬掉頭向下，終止了2014年展開的升勢，至今仍未見逆轉跡象，某程度反映內地流動性偏向緊張。故此，如何既要為金融去槓桿，又要穩定金融市場，還得保持經濟按照增長目標進發，這般高難度的動作，似乎要看人行表演了。

今年2月國指向上突破去年第三、四季形成的大型上落區間頂部後，進入新的區間範圍內反覆運行。現階段國指似乎回測5月5日出現的反彈高位【右圖】。

根據EJFQ系統內的日線無基準輪動圖，儘管恒指相對動力連續3日下降，惟國指相對表現和動力卻向右上方移動。如果國指在「一帶一路」論壇結束後仍能維持漲勢，且在未來一至兩周保持上升動力，整體大市有望轉趨樂觀。

信報投資研究部

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