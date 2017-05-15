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今日 20:57 香港財經 中國財經

王冬勝:一帶一路峰會可成催化劑

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香港滙豐副主席兼行政總裁王冬勝表示，剛結束的「一帶一路」峰會意義重大，相信可成為催化劑，加強國際在基礎建設、能源、資源、貿易及投資等領域的密切合作。

他又說，香港作為亞投行的成員，可在「一帶一路」項目的融資和專業知識方面，扮演着主導的角色。而內地企業走出去，正好利用本港國際化的資本市場、充裕的銀行流動性、私募基金、財資服務，以及其他專業服務。

在「一帶一路」的背景下，王冬勝認為，全球將會更廣泛使用人民幣進行貿易投資，令本港作為全球領先的離岸人民幣中心可從中受惠。

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