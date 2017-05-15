台灣股市重上萬點，加權指數收報10036點，升50點或0.5%。
台股今早低開8點後，隨即止跌回升，重上一萬點關口，以全日最高位收市，收升50點。其中，金融股漲0.62%，機電股升0.58%。
分析師指出，台股今日低開高走，主要受鴻海等蘋果概念股帶動，因高盛預期蘋果9月將推出售價1000美元的新iPhone，有望提高毛利，目標價調高至170美元，支持蘋果股價上周五創新高。
個股方面，蘋果概念股可成漲3.61%，鴻海升1.46%，大立光亦升0.31%。
今日 14:17 中國財經
台灣股市重上萬點，加權指數收報10036點，升50點或0.5%。
台股今早低開8點後，隨即止跌回升，重上一萬點關口，以全日最高位收市，收升50點。其中，金融股漲0.62%，機電股升0.58%。
分析師指出，台股今日低開高走，主要受鴻海等蘋果概念股帶動，因高盛預期蘋果9月將推出售價1000美元的新iPhone，有望提高毛利，目標價調高至170美元，支持蘋果股價上周五創新高。
個股方面，蘋果概念股可成漲3.61%，鴻海升1.46%，大立光亦升0.31%。
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