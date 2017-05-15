中國財經

中國人民銀行行長周小川表示，希望「一帶一路」沿線國家進一步推動股票和債券市場等資本市場發展，擴大股權、債券融資市場的連通性。

周小川在周日召開的「一帶一路」國際合作高峰論壇「促進資金融通」平行主題會議上指出，資金融通是「一帶一路」建設的重要支撐。政府的資源有限，需要加強政府和市場的分工協作，堅持以企業為主體，市場化運作，才能保證投融資的可持續性。他稱，「一帶一路」的核心是共商、共建和共用，不能靠一個國家單打獨鬥，需要沿線國家共同努力才能搞好投融資合作。

周小川闡述了資金融通四大建設性想法。首先，「一帶一路」建設具有項目回收周期較長、資金需求規模巨大等特點，開發性金融可以在其中發揮重要作用。既可連接政府與市場、整合各方資源，又可為特定需求者提供中長期信用支持，還能對商業性資金起引領示範作用，以市場化方式予以支持。其次，是推動商業銀行開展網絡化布局，為貿易和投資提供更好的金融服務。

他談到，亞洲金融合作協會已於近期正式成立，將為區域內的金融合作提供廣泛的支持。工商銀行(01398)與巴基斯坦、烏茲別克、奧地利等沿線國家主要銀行共同發起「一帶一路」銀行合作行動計劃，建立銀行常態化合作交流機制。隨着條件成熟，未來可繼續探討深化合作的形式。