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今日 09:33 中國財經

馬雲:一帶一路把推動全球化使命交給中國

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為期兩天的「一帶一路」國際合作高峰論壇昨日在北京召開。阿里巴巴主席馬雲表示，「一帶一路」把推動全球化的使命交給中國。

馬雲昨日在「加強政策溝通和戰略對接」平行主題會議上稱，國家獲得世界尊重並不是因為經濟體或GDP排名，而是關乎其在世界上擔當的責任。他認為，「一帶一路」是中國作為世界第二大經濟體推動全球化的責任。中國第一次推動全球化是絲綢之路，而「一帶一路」是當今中國對未來的承諾。

馬雲表示，「一帶一路」已經遠遠超出一個國家地區經濟戰略，其使命是如何讓這個世界更具創新，更具活力，更加平等，更加普惠。他說，相信未來30年有兩大不可逆轉的潮流─全球化和第3次技術革命。今天的全球化是服務世界的能力；全球化的核心價值是為當地居民提供工作機會和創造價值。

馬雲強調，今天的問題不是全球化造成的，而是全球化不完善造成的。全球化需要推進，而不是停止；需要加快，而不是放慢；需要行動，而不是爭論。他說，兩周前在日內瓦提出一個觀點，不應該只是討論B20(二十國集團工商峰會)，而是應該討論B200。應該更多考慮這20個國家以外的眾多國家，應該更多關注發展中國家、中小企業及年輕人。他呼籲，未來應該充分利用技術，擁抱全球化，並確信這能為所有人提供平等的機會。

另外，在平行會議開場前，馬來西亞貿工部第二部長黃家泉稱，馬來西亞將與阿里巴巴共同建設中國海外首個數字自由貿易區。屆時，中國商品可以在72小時內，抵達每一位馬來西亞網購者手中。同時，中國遊客亦可以利用這個平台，將在馬來西亞購買的商品直接寄回國。

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