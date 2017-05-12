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今日 21:35 香港財經 中國財經

岳毅:港可扮演一帶一路重要金融服務樞紐

中銀香港(02388)副董事長兼總裁岳毅表示，國家主席習近平在「一帶一路」國際合作高峰論壇上發表的主旨演講，高度概括了絲路精神核心，明確了「一帶一路」下一步建設目標及重大舉措，對推進「一帶一路」倡議落實具有深遠、重大指導意義。

岳毅認為，習近平指出的金融是現代經濟的血液，彰顯了金融服務在「一帶一路」推進中將扮演至關重要的角色。香港作為世界著名的國際金融中心，擁有資金、人才及先進的服務，同時具有「一國兩制」制度優勢，將可以扮演「一帶一路」最重要的金融服務樞紐，在五個方面為「一帶一路」建設提供服務。

包括為「一帶一路」的項目投資提供國際化、多元化的融資渠道；充分發揮香港作為人民幣離岸中心的作用，通過開發各類以人民幣計價的金融產品和投資工具，促進「一帶一路」沿線國家利用香港進行人民幣計價、交易及融資，推動人民幣在「一帶一路」項目中的使用，以降低投資運營中涉及的滙率風險及成本。

另外，利用香港作為「一帶一路」的法律服務、及仲裁調解中心；以香港作為政府和社會資本合作(PPP)、政策銀行與商業銀行合作的合約簽署及項目管理地；充分發揮香港在金融風險管理的功能，利用香港的保險及再保險專業服務，為「一帶一路」的大型基礎設施投資提供風險緩衝。

岳毅表示，中銀香港將與香港各界一道把握「一帶一路」建設的重要戰略機遇，進一步明確定位和目標，加快推進相關業務的發展。

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