中國財經 時事脈搏

國家主席習近平在「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕致辭表示，中國將加大對「一帶一路」建設資金支持，向絲路基金新增資金1000億元人民幣，鼓勵金融機構開展人民幣海外基金業務，規模預計約3000億元人民幣。

他指出，中國國家開發銀行、進出口銀行將分別提供2500億元和1300億元等值人民幣項目貸款，用於支持「一帶一路」基礎設施建設、產能、金融合作。還將同亞洲基礎設施投資銀行、金磚國家新開發銀行、世界銀行及其他多邊開發機構合作支持「一帶一路」項目，同有關各方共同制定「一帶一路」融資指導原則。

他表示，中國將在未來3年向參與「一帶一路」建設的發展中國家和國際組織提供600億元人民幣援助，建設更多民生項目。將向「一帶一路」沿線發展中國家提供20億元人民幣緊急糧食援助，向南南合作援助基金增資10億美元，在沿線國家實施100個「幸福家園」、100個「愛心助困」、100個「康復助醫」等項目。將向有關國際組織提供10億美元落實一批惠及沿線國家的合作項目。

習近平又稱，中國將設立「一帶一路」國際合作高峰論壇後續聯絡機制，成立「一帶一路」財經發展研究中心、「一帶一路」建設促進中心，同多邊開發銀行共同設立多邊開發融資合作中心，同國際貨幣基金組織合作建立能力建設中心。

習近平在總結時稱，「一帶一路」建設是偉大的事業，需要偉大的實踐。「讓我們一步一個腳印推進實施，一點一滴抓出成果，造福世界，造福人民！」