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國家主席習近平在「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕致辭稱，「一帶一路」建設已邁出堅實步伐，要乘勢而上、順勢而為，推動「一帶一路」建設行穩致遠，邁向更加美好的未來。

習近平提出5點意見，要將「一帶一路」建成為和平之路、繁榮之路、開放之路、創新之路、以及文明之路。

他表示，第一要將「一帶一路」建成和平之路。要構建以合作共贏為核心的新型國際關係，打造對話不對抗、結伴不結盟的夥伴關係。各國應尊重彼此主權、尊嚴、領土完整，尊重彼此發展道路和社會制度，尊重彼此核心利益和重大關切。古絲綢之路沿線地區曾經是「流淌着牛奶與蜂蜜的地方」，如今很多地方卻成了衝突動盪和危機挑戰的代名詞。這種狀況不能再持續下去。

習近平稱，要樹立共同、綜合、合作、可持續的安全觀，營造共建共用的安全格局。要着力化解熱點，堅持政治解決；要着力斡旋調解，堅持公道正義；要着力推進反恐，標本兼治，消除貧困落後和社會不公。

他指出，第二要將「一帶一路」建成繁榮之路，要深入開展產業合作，推動各國產業發展規劃相互相容、相互促進，抓好大項目建設，加強國際產能和裝備製造合作，抓住新工業革命的發展新機遇，培育新業態，保持經濟增長活力。

他稱，金融是現代經濟的血液，要建立穩定、可持續、風險可控的金融保障體系，創新投資和融資模式，推廣政府和社會資本合作，建設多元化融資體系和多層次資本市場，發展普惠金融，完善金融服務網路。

第三要將「一帶一路」建成開放之路。要以開放為導向，解決經濟增長和平衡問題。要打造開放型合作平台，維護和發展開放型世界經濟，維護多邊貿易體制，推動自由貿易區建設，促進貿易和投資自由化便利化。

第四要將「一帶一路」建成創新之路。創新是推動發展的重要力量，要堅持創新驅動發展，加強在數字經濟、人工智能、納米技術等前沿領域合作，推動大數據、雲計算、智慧城市建設，連接成21世紀的數字絲綢之路。

第五要將「一帶一路」建成文明之路。要建立多層次人文合作機制，搭建更多合作平台。要推動教育合作，在文化、體育、衞生領域，要創新合作模式。也要加強國際反腐合作，讓「一帶一路」成為廉潔之路。