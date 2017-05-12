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今日 10:25 中國財經 時事脈搏

習近平:一帶一路倡議順應時代潮流 有廣闊前景

國家主席習近平在「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕致辭稱，在2013年秋天，提出「一帶一路」倡議後，貿易暢通不斷提升，資金融通不斷擴大，設施聯通不斷加強，民心相通不斷促進。豐碩的成果表明，「一帶一路」倡議順應時代潮流，適應發展規律，符合各國人民利益，具有廣闊前景。

他指出，貿易暢通不斷提升的4年。中國同「一帶一路」參與國大力推動貿易和投資便利化，不斷改善營商環境。2014年至2016年，中國同「一帶一路」沿線國家貿易總額超過3萬億美元。中國對「一帶一路」沿線國家投資累計超過500億美元。中國企業已經在20多個國家建設56個經貿合作區，為有關國家創造近11億美元稅收和18萬個就業崗位。

他表示，資金融通不斷擴大的4年。融資瓶頸是實現互聯互通的突出挑戰。中國同「一帶一路」建設參與國和組織開展多種形式的金融合作。亞洲基礎設施投資銀行已經為「一帶一路」建設參與國的9個項目提供17億美元貸款，「絲路基金」投資達40億美元，中國同中東歐「16+1」金融控股公司正式成立。這些新型金融機制同世界銀行等傳統多邊金融機構各有側重、互為補充，形成層次清晰、初具規模的「一帶一路」金融合作網路。

設施聯通不斷加強的4年。中國和相關國家一道共同加速推進雅萬高鐵、中老鐵路、亞吉鐵路、匈塞鐵路等項目，建設瓜達爾港、比雷埃夫斯港等港口，規劃實施一大批互聯互通項目。目前，以中巴、中蒙俄、新亞歐大陸橋等經濟走廊為引領，以陸海空通道和訊息高速路為骨架，以鐵路、港口、管網等重大工程為依託，一個複合型的基礎設施網路正在形成。

民心相通不斷促進的4年。「一帶一路」建設參與國弘揚絲綢之路精神，開展智力絲綢之路、健康絲綢之路等建設，在科學、教育、文化、衞生、民間交往等各領域廣泛開展合作，為「一帶一路」建設夯實民意基礎，築牢社會根基。

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