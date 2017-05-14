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「一帶一路」國際合作高峰論壇一連兩日在北京召開。國家主席習近平在開幕禮致辭時稱，「一帶一路」建設不是另起爐灶、推倒重來，而是實現戰略對接、優勢互補。

他表示，現正處在一個挑戰頻發的世界。世界經濟增長需要新動力，發展需要更加普惠平衡，貧富差距鴻溝有待彌合。地區熱點持續動盪，恐怖主義蔓延肆虐。和平赤字、發展赤字、治理赤字，是擺在全人類面前的嚴峻挑戰。

他稱，2013年秋天，在哈薩克斯坦和印尼提出共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路，即「一帶一路」倡議。4年來，全球100多個國家和國際組織積極支持和參與「一帶一路」建設，聯合國大會、聯合國安理會等重要決議也納入「一帶一路」建設內容。「一帶一路」建設逐漸從理念轉化為行動，從願景轉變為現實，建設成果豐碩。

習近平表示，他多次說過「一帶一路」建設不是另起爐灶、推倒重來，而是實現戰略對接、優勢互補。同有關國家協調政策，包括俄羅斯提出的歐亞經濟聯盟、東盟提出的互聯互通總體規劃、哈薩克斯坦提出的「光明之路」、土耳其提出的「中間走廊」等國的規劃對接工作也全面展開。

他稱，中國同40多個國家和國際組織簽署合作協定，同30多個國家開展機制化產能合作。本次論壇期間，還將簽署一批對接合作協定和行動計劃，同60多個國家和國際組織共同發出推進「一帶一路」貿易暢通合作倡議。各方通過政策對接，實現了「一加一大於二」的效果。