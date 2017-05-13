中國財經

中國電信(00728)與阿里巴巴簽署全面戰略合作協定，雙方將在電子商務、基礎網絡和安全、行銷服務、雲計算、支付、農村渠道、終端和物聯網、企業採購服務等多個領域展開合作。

根據協議，兩間公司互為戰略大客戶，將共同加強中國電信「五圈」和阿里巴巴「五新」的對應合作，並將進一步探討和開拓未來的深度合作。

中國電信的「五圈」是智能連接、智慧家庭、新型ICT應用、互聯網金融、物聯網五大生態圈；而阿里的「五新」則是新零售、新製造、新金融、新技術及新能源。