「一帶一路」國際合作高峰論壇前夕，內地股市靠穩。深圳股市表現較上海股市遜色。深成指收報9787點，升11點或0.12%，成交1985.12億元(人民幣．下同)。
北上投資A股的「深股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘123.24億元，用6.76億元或5.2%。
天茂集團(000627.SZ)漲停，為表現最好「深股通」股份。鹽田港(000088.SZ)升9.1%。
南下投資港股的105億元「港股通」額度，於16:00PM，額度餘102.29億元，用2.71億元或2.6%。
「一帶一路」國際合作高峰論壇前夕，內地股市靠穩。深圳股市表現較上海股市遜色。深成指收報9787點，升11點或0.12%，成交1985.12億元(人民幣．下同)。
北上投資A股的「深股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘123.24億元，用6.76億元或5.2%。
天茂集團(000627.SZ)漲停，為表現最好「深股通」股份。鹽田港(000088.SZ)升9.1%。
南下投資港股的105億元「港股通」額度，於16:00PM，額度餘102.29億元，用2.71億元或2.6%。
|下一篇：
|【滬港通戰報】北向沽多過買 創業環保漲停
|上一篇：
|【異動股】合生元尾段挫17% 首三月收益增長6%