訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:32 中國財經

滬指收升22點 五周累跌6.2%

放大圖片

「一帶一路」國際合作高峰論壇前夕，內地股市靠穩。上證指數連升兩日，收升22點。兩市成交縮減逾12%至3736億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計跌0.63%，連跌5個星期，累計跌203點或6.18%。

上證指數低開7點後窄幅上落，最多跌9點或0.31%，低見3051點，其後止跌回升，最高見3090點，升28點或0.95%，收市報3083點，升22點或0.72%，成交1751.07億元。

深成指收市靠穩，收報9787點，升11點或0.12%，最低見9703點，跌73點或0.75%；最高見9794點，升18點或0.19%，成交1985.12億元。

滬深300指數報3385點，升28點或0.86%；創業板指數報1774點，升2點或0.12%。

分析師表示，今日大市以震盪反彈為主，滬指低開後在保險、銀行板塊的輪流推動下反覆向上，午後市場交投有所活躍，但中小型股表現明顯弱於權重股，後市仍以3100點之下窄幅上落為主。

各板塊個別發展，次新股升逾2%；金融股升近2%；煤炭、房地產、化工股靠穩；飛機製造股跌逾1%；鋼鐵、水泥、有色金屬、石油、電力股則偏軟。

「一帶一路」國際合作高峰論壇將於本周日起一連兩日在北京舉行。論壇主題是「加強國際合作，共建一帶一路，實現共贏發展」，國家主席習近平將出席論壇開幕式。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。