中國財經

「一帶一路」國際合作高峰論壇前夕，內地股市靠穩。上證指數連升兩日，收升22點。兩市成交縮減逾12%至3736億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計跌0.63%，連跌5個星期，累計跌203點或6.18%。

上證指數低開7點後窄幅上落，最多跌9點或0.31%，低見3051點，其後止跌回升，最高見3090點，升28點或0.95%，收市報3083點，升22點或0.72%，成交1751.07億元。

深成指收市靠穩，收報9787點，升11點或0.12%，最低見9703點，跌73點或0.75%；最高見9794點，升18點或0.19%，成交1985.12億元。

滬深300指數報3385點，升28點或0.86%；創業板指數報1774點，升2點或0.12%。

分析師表示，今日大市以震盪反彈為主，滬指低開後在保險、銀行板塊的輪流推動下反覆向上，午後市場交投有所活躍，但中小型股表現明顯弱於權重股，後市仍以3100點之下窄幅上落為主。

各板塊個別發展，次新股升逾2%；金融股升近2%；煤炭、房地產、化工股靠穩；飛機製造股跌逾1%；鋼鐵、水泥、有色金屬、石油、電力股則偏軟。

「一帶一路」國際合作高峰論壇將於本周日起一連兩日在北京舉行。論壇主題是「加強國際合作，共建一帶一路，實現共贏發展」，國家主席習近平將出席論壇開幕式。