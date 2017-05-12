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英國清算所自動支付系統(CHAPS)公布，中國銀行(03988)倫敦分行成為該系統英鎊清算業務直接參加行，也是第一家參加該系統直接清算的亞洲銀行。

中行倫敦分行行長孫煜指出，中行已在英國市場擁有近90年歷史，此基礎設施的完善也將顯著提升中行在倫敦這一世界金融中心的市場地位，並將帶來新的業務機會。

他續稱，作為CHAPS成員，中行倫敦分行也將在支付服務時間、業務流程效率、流動性管理及降低交易對手風險等方面獲得優勢，為集團及外部客戶提供更加高效、安全的英鎊清算服務。