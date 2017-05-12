訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:22 中國財經 國際財經

中行成英CHAPS系統首家亞洲直接參加行

放大圖片

英國清算所自動支付系統(CHAPS)公布，中國銀行(03988)倫敦分行成為該系統英鎊清算業務直接參加行，也是第一家參加該系統直接清算的亞洲銀行。

中行倫敦分行行長孫煜指出，中行已在英國市場擁有近90年歷史，此基礎設施的完善也將顯著提升中行在倫敦這一世界金融中心的市場地位，並將帶來新的業務機會。

他續稱，作為CHAPS成員，中行倫敦分行也將在支付服務時間、業務流程效率、流動性管理及降低交易對手風險等方面獲得優勢，為集團及外部客戶提供更加高效、安全的英鎊清算服務。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。