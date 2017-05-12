中國財經

中國計劃今年推出原油期貨。該計劃在2015年股災期間被擱置，但北京政府希望，原油期貨的推出將幫助中國在規模數萬億美元的國際原油市場取得更大影響力。

上海期貨交易所發表聲明稱，將積極支持能源中心開展原油期貨上市前的各項準備工作，爭取年內推出原油期貨。該交易所又公布經證券監管機構批准的交易和結算細則。

中國是全球最大的原油進口國之一，但沒有一個可作為全球原油交易基準的油價基準。自2012年以來，中國一直在醞釀推出原油期貨的計劃，但兩年前的股災令監管機構調整工作優先事項，該計劃遭擱置。