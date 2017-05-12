中國財經

上證指數午後向好，現升19點，深成指則跌13點。

上證指數現報3081點，升19點或0.65%，最高見3090點，升28點或0.95%，成交1424.94億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9763點，跌13點或0.13%，低見9703點，跌73點或0.75%，成交1561.76億元。

滬深300指數報3379點，升22點或0.68%；創業板指數報1759點，跌12點或0.7%。

各板塊個別發展，次新股、金融股升逾1%；煤炭、石油、水泥、房地產股靠穩；鋼鐵、電力、有色金屬、化工股則偏軟。