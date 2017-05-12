中國財經

A股早段個別發展，上證指數升2點，深成指跌46點。

上證指數現報3063點，升2點或0.07%，最高見3071點，升9點或0.31%，成交720.97億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9730點，跌46點或0.47%，低見9703點，跌73點或0.75%，成交779.27億元。

滬深300指數報3365點，升8點或0.26%；創業板指數報1758點，跌13點或0.76%。

各板塊普遍走軟，水泥、鋼鐵、電力、石油、有色金屬、房地產股跌1%；化工、煤炭股偏軟；金融則升逾1%。