中國財經

路透引述消息人士透露，中國銀監會稍早下發特急專項調研通知，就如何防範新型業務風險，包括利用同業存單等中短期同業負債對接中長期非標資產、債券投資、委外業務風險防範等開展調研。

消息人士亦引述相關通知稱，是次調研還包括如何防止銀行信貸資金違規，或者利用資管計劃繞道進入股市、如何防範「蘿蔔章」風險事件等開展調研；亦就如何防範員工私售「飛單」行為等，要求銀行提供報告及建議。

該人士表示，調研並無明確說調研目的，但監管思路上與此前系列摸底文件一脈相承，仍是防風險。

中銀監對此未予置評。