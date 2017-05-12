訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:48 中國財經

銀監傳特急調研 摸底新業務風險

放大圖片

路透引述消息人士透露，中國銀監會稍早下發特急專項調研通知，就如何防範新型業務風險，包括利用同業存單等中短期同業負債對接中長期非標資產、債券投資、委外業務風險防範等開展調研。

消息人士亦引述相關通知稱，是次調研還包括如何防止銀行信貸資金違規，或者利用資管計劃繞道進入股市、如何防範「蘿蔔章」風險事件等開展調研；亦就如何防範員工私售「飛單」行為等，要求銀行提供報告及建議。

該人士表示，調研並無明確說調研目的，但監管思路上與此前系列摸底文件一脈相承，仍是防風險。

中銀監對此未予置評。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。