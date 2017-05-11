人民幣兌美元在岸價(CNY)繼續輕微收升，中間價則暫時脫離7周低位。
人民幣在岸價下午4時30分收報6.9035，較上日收報6.9040，上升5點子或0.01%；較上日晚上11時30分夜盤收報6.9012，下跌23點子。
離岸價(CNH)在6.9附近徘徊，最低見6.9145，最高見6.9038，截至本港時間傍晚6時25分，離岸價報6.9062，在岸價報6.9025。
官方今日開出中間價報6.9051，較上日6.9066，上升15點子或0.02%，結束三連跌。
今日 18:26 中國財經
人民幣兌美元在岸價(CNY)繼續輕微收升，中間價則暫時脫離7周低位。
人民幣在岸價下午4時30分收報6.9035，較上日收報6.9040，上升5點子或0.01%；較上日晚上11時30分夜盤收報6.9012，下跌23點子。
離岸價(CNH)在6.9附近徘徊，最低見6.9145，最高見6.9038，截至本港時間傍晚6時25分，離岸價報6.9062，在岸價報6.9025。
官方今日開出中間價報6.9051，較上日6.9066，上升15點子或0.02%，結束三連跌。
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