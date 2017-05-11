中國財經

百事公司大中華區與阿里巴巴集團簽訂戰略合作協議，百事將借助阿里巴巴的消費者大數據，提供創新的市場活動，定制化的產品，以及整合的全渠道解決方案，提升消費者體驗。

百事公司大中華區總裁兼首席執行官施博諾表示，發展電商業務是百事的重點戰略之一。通過此次合作，百事將充分利用阿里的平台優勢和大數據支持，在阿里進行更多的創新實驗，完善百事的產品和服務，提升互聯網消費體驗。

2012年，百事已在天貓開設獨立的官方旗艦店，並在此基礎上開展一系列線上營銷活動。