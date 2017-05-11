港股直擊 中國財經

內地股市今日表現反覆，以深圳股市較為波動，深成指午後曾跌近2%，尾段則倒升，以全日最高位收市，收報9776點，升19點或0.2%，成交2293.92億元(人民幣‧下同)。

北上投資A股的「深股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘120.39億元，用9.61億元或7.4%。

蘇泊爾(002032.SZ)升9.8%，為表現最好「深股通」股份；全日有8隻「深股通」股份跌停。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於15:45PM，額度剩餘103.07億元，用1.93億元或1.8%。