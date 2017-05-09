中國財經

國家統計局城市司高級統計師繩國慶表示，居民消費價格按月上漲，按年漲幅則擴大。

國統局公布，中國4月居民消費價格指數(CPI)按年上漲1.2%，略高於市場預期升1.1%，較3月回升0.3個百分點；按月則升0.1%，3月為下降0.3%。

繩國慶稱，4月CPI按年上漲1.2%，其中非食品價格按年上漲2.4%，影響CPI上漲約1.9個百分點；食品價格按年下降3.5%，影響CPI下降約0.73個百分點。當中，鮮菜價格下降21.6%，蛋、豬肉、禽肉價格分別下降11.4%、8.1%和2.7%。

按月看，CPI上漲主要是受非食品價格上漲的影響。非食品價格按月上漲0.2%，影響CPI上漲0.18個百分點。受清明節和勞動節假期影響，4月機票、賓館住宿和旅行社價格按月分別上漲6.4%、3.3%和1.7%，上述三項合計影響CPI上漲約0.05個百分點。

他指出，4月扣除食品和能源的核心CPI按年上漲2.1%，比上月擴大0.1個百分點，保持基本平穩態勢。

另外，中國4月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年上漲6.4%，低於市場預期，升幅較3月回落1.2個百分點。

繩國慶指出，PPI按年漲幅繼續回落。在調查的40個工業大類行業中，34個行業產品價格按年上漲，比上月增加1個。