上證指數低開2點後靠穩。
上證指數開市報3078點，跌2點或0.08%；現報3084點，升3點或0.13%。
深成指開市報9875點，跌9點或0.1%；現報9898點，升13點或0.14%。
滬深300指數開市報3350點，跌1點或0.06%；現報3357點，升5點或0.16%。
創業板指數開市報1801點，跌不足1點或0.04%；現報1806點，升4點或0.23%。
各板塊個別發展，化工、有色金屬、金融股靠穩；煤炭、石油、電力、鋼鐵、水泥、房地產股則偏軟。
今日 09:36 中國財經
上證指數低開2點後靠穩。
上證指數開市報3078點，跌2點或0.08%；現報3084點，升3點或0.13%。
深成指開市報9875點，跌9點或0.1%；現報9898點，升13點或0.14%。
滬深300指數開市報3350點，跌1點或0.06%；現報3357點，升5點或0.16%。
創業板指數開市報1801點，跌不足1點或0.04%；現報1806點，升4點或0.23%。
各板塊個別發展，化工、有色金屬、金融股靠穩；煤炭、石油、電力、鋼鐵、水泥、房地產股則偏軟。
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