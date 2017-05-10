中國財經

上證指數低開2點後靠穩。

上證指數開市報3078點，跌2點或0.08%；現報3084點，升3點或0.13%。

深成指開市報9875點，跌9點或0.1%；現報9898點，升13點或0.14%。

滬深300指數開市報3350點，跌1點或0.06%；現報3357點，升5點或0.16%。

創業板指數開市報1801點，跌不足1點或0.04%；現報1806點，升4點或0.23%。

各板塊個別發展，化工、有色金屬、金融股靠穩；煤炭、石油、電力、鋼鐵、水泥、房地產股則偏軟。