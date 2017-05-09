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今日 22:08 香港財經 中國財經

港交所末季提升滬港通及深港通交收指示

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港交所(00388)旗下香港中央結算暫定第四季待證監會批准後，就「滬港通」及「深港通」的交收指示提供即時貨銀對付款項交收，及容許結算參與者以票據交換所自動結算轉賬系統(CHATS)方式，完成預先繳付現金。

為滿足市場想以即時貨銀對付(RDP)方式交收「滬港通」及「深港通」指示，以解決潛在的交易對手風險，香港結算正與香港銀行同業結算有限公司合作，延長票據交換所自動轉賬系統付款指示(CPI)的交收時段，以支援通過即時貨銀對付(RDP)方式，交收「滬港通」及「深港通」市場的指示。

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